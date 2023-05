Feinste Fliesen

Gerald Schober war in seinem alten Job nicht mehr glücklich. Der Gedanke an die Selbstständigkeit begann in ihm herumzugeistern. Durch Zufall erfuhr der Tiroler von der geplanten Eröffnung eines Fliesengeschäfts in Wörgl. In Schober begann es zu rattern. Seine Schwester war bei einem Fliesenhersteller in Modena tätig. Durch sie wurde sein Interesse für das Gewerbe geweckt, und er wusste immer, was die neusten Trends bei der modischen Ausstattung von Bädern mit Fliesen gerade waren. „Ich bin dann zur Eröffnung nach Wörgl gefahren. Ich habe mit dem Eigentümer zunächst ein paar Worte gewechselt. Wir haben uns verstanden und ich bin in das Geschäft eingestiegen.“

Seine Schwester brachte dann immer wieder einmal einige Muster von verschiedenen hochwertigen Fliesen aus Modena mit. Schon bald wollten immer mehr Kunden diese Fliesen aus Italien. Im Jahr 2005 begann Schober dann mit einem eigenen Neubau in Kirchbichl. 2006 erfolgte die Fertigstellung der abc Fliesen & Bauwaren Handels GmbH.

Seine Frau ist seit der Gründung mit dabei. „Und wir können auch in unserer sehr spärlichen Freizeit übers Geschäft reden, ohne uns in die Haare zu kriegen, zumindest meistens“, setzt Schober mit einem Lachen nach. Begonnen haben sie zu zweit, mittlerweile hat das Unternehmen acht Mitarbeiter. „Unser Ziel ist es, die Qualität sehr hoch zu halten und mehr auf Klasse statt Masse zu setzen“, beschreibt Schober seine klare Firmenphilosophie.



Ehrlichkeit gegenüber meinen Kunden, meinen Mitarbeitern und den Lieferanten sind die wichtigsten Kriterien für den Erfolg.



Gerald Schober, abc Fliesen

Von der kompetenten Beratung, kreativer Planung mit 3D-Visualisierung über präzise Verlegung von Fliesen und auch Parkettböden bis zur kompletten Bad­installation wird hier alles aus einer Hand angeboten.

Doch es war nicht immer alles leicht seit dem Wechsel in das Unternehmertum. „Nachdem im Jahr 2005 das Hochwasser an unserem alten Standort fast alles vernichtet hat, der Grundkauf für unseren neuen Standort aber bereits getätigt war, war die Volksbank die einzige Bank, die noch an uns geglaubt hat. Unsere vorherige Bank hat ihre Kreditzusage für den Neubau aufgrund des Schadens nach dem Hochwasser zurückgezogen, obwohl wir schon jahrelang Kunden bei diesem Institut waren“, erinnert sich Schober an eine dunkle Seite seiner Selbstständigkeit. Seitdem ist die Volksbank der vertrauensvolle Partner.

Und noch zwei weitere stabile Komponenten sorgen für einen sicheren Stand von abc Fliesen auf dem Markt. Das Fliesenangebot der Firma gehört zum Hochwertigsten, das man derzeit in der Branche findet. „Meine Lieblingsfliese von Atlas Concorde habe ich selbst in meinem Haus“, zeigt sich Schober von der Qualität seiner Waren überzeugt.

Und weiter:„Ich hab das große Glück, schon seit langen Jahren immer die gleichen Mitarbeiter zu haben. Die sind über zehn Jahre bei mir, und ich glaube, der Mitarbeiter ist mit dem Material, dem Hochwertigen, das wir verkaufen, das Wichtigste in einer Firma. Und natürlich die Ehrlichkeit! Ehrlichkeit gegenüber den Kunden, den Mitarbeitern und den Lieferanten.“ Das sind für Schober die wichtigsten Kriterien für Erfolg als Unternehmer.

