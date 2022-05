LITUS-Gruppe: Neue Gastronomie

Entertainment. Im Jahr 2015 startete Philipp Prascer mit einer Bowlinghalle im Ocean Park in Wien-Brigittenau und einem Würstelstand am Donaukanal in die Gastrobranche. Mittlerweile hat der erfolgreiche Unternehmer in der Litus Group 37 Gastronomiebetriebe vereint.