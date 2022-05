H. und J. Steiner Gmbh: Alles für Haus und Garten

Josef Steiner ist eine Unternehmerpersönlichkeit durch und durch. Als knapp 30-Jähriger war er plötzlich arbeitslos. Doch der Gang zum AMS kam für ihn nicht in Frage. „Ich hätte mich dafür geschämt“, gesteht der heutige Kommerzialrat. Also hat er sich 1976 als Ein-Personen-Unternehmen mit dem Verkauf von Leitern selbständig gemacht.

© Michael Rausch-Schott

Das Geschäft in Purgstall an der Erlauf ging gut. Zu den Leitern kamen dann Gerüste. Der genaue Firmenwortlaut ist H. und J. Steiner GmbH. Denn auch die Frau des Firmengründers, Helga Steiner, arbeitete bald in dem Unternehmen mit. Das Angebot wuchs über die Jahre immer weiter. Hinzu kamen Zäune, Terrassen- und Innenböden, Regale, Rampen, Werkzeuge, Gewächshäuser, Garagentore und Carports. Und nicht zuletzt kann man nun gleich das richtige Montagewerkzeug für die Produkte mitkaufen. Doch eines darf man zu dem Unternehmen nicht sagen: Baumarkt. Firmengründer Steiner: „Josef Steiner ist Josef Steiner. Unsere Kunden kommen mit Ihren Anliegen, und die werden von unseren Mitarbeitern gelöst. Wir fahren ja auch zu ihnen nach Hause, helfen bei der Planung und machen die Montage.“ Das Unternehmen hat nun drei Standorte in Österreich, je einen in Deutschland und Slowenien. Die Volksbank unterstützte die Expansion.