UKO Microshops expandiert ins Ausland

„2024 war das stärkste Jahr in der Geschichte unseres Familienunternehmens“, freut sich Moritz Unterkofler, Vorstandsvorsitzender der UKO Microshops AG, die unter anderem auf automatisierte Vertriebslösungen spezialisiert ist. Das Salzburger Unternehmen, das rund 6.000 Warenautomaten in Österreich und Süddeutschland aufgestellt hat und diese laufend serviciert, kommt bei knapp sieben Millionen Euro Umsatz auf ein Plus von 27 Prozent und konnte den Bilanzgewinn trotz Investitionen in Infrastruktur und Technologie deutlich steigern. „Diese Dynamik ist das Fundament für unseren nächsten Schritt: die Internationalisierung“, kündigt Unterkofler an: „Wir haben ein marktreifes, vollständig entwickeltes und skalierbares Modell, das nun über Österreich hinaus ausgerollt wird.“ Geplant ist der Markteintritt in ganz Deutschland, der Schweiz sowie in zentraleuropäischen Märkten.

Zur UKO Group zählt auch das Schwesternunternehmen UKO Media GmbH, die ihre Erlöse aus der Vermietung von Tabak- und Nikotinautomaten, modernen Softwarelösungen sowie digitalen Werbeflächen erzielt. Der kumulierte Umsatz der Unternehmensgruppe lag im Vorjahr bei 11,7 Millionen Euro – ein Plus von 28,2 Prozent.