Neben den UniCredit-BankAustria-Aktien hält die AVZ Privatstiftung seit vielen Jahren einen Mehrheitsanteil am Verkehrsbüro (60,98 Prozent), das von der Coronakrise aufgrund seiner Größe und besonderer Regelungen schwerer getroffen wurde als andere Tourismusbetriebe: „Durch die Deckelung der Covid-Förderungen kam es zu Ausfällen in dreistelliger Millionenhöhe. Als Eigentümer sind wir eingesprungen, was wir auch als nachhaltiges Beteiligungsmanagement betrachten“, sagt ­Wolfgring. Mittlerweile ist das Unternehmen zurück auf dem Wachstumspfad, und es gibt Pläne, neue Chancen wahrzunehmen: „Wir wollen sowohl in der Hotellerie als auch im Bereich ,Travel‘ mit Ruefa und Eurotours deutlich wachsen. In der Hotellerie setzen wir verstärkt auf Immobilieneigentum – das macht uns unabhängiger und schafft gleichzeitig Wertzuwachs“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende des Verkehrsbüros.