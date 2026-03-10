Volkswagen-Gewinn eingebrochen

Der Gewinn des deutschen Volkswagen-Konzerns ist im vergangenen Jahr um fast die Hälfte eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Konzernergebnis nach Steuern 2025 um rund 44 Prozent von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro gesunken, teilte Europas größter Autobauer in Wolfsburg mit. Der Umsatz stagnierte bei 322 Milliarden Euro, heuer soll er um drei Prozent steigen. Nun sollen 50.000 Jobs bis 2030 gestrichen werden, nicht nur die bisher bekannten 35.000.

Finanzchef Arno Antlitz sagte, das Jahr sei von geopolitischen Spannungen, Zöllen und hoher Wettbewerbsintensität geprägt gewesen. Die Restrukturierung bei dem Unternehmen zeige zwar Fortschritte, und der Netto-Cashflow sei besser ausgefallen als erwartet. „Das aktuelle Ergebnisniveau von bereinigt 4,6 Prozent vor Restrukturierung reicht aber langfristig nicht aus.“

Bei der operativen Rendite haben sie sich vier bis 5,5 Prozent vorgenommen. Das wäre eine deutliche Verbesserung zu den 2,8 Prozent im vergangenen Jahr, als dieser um 3,1 Punkte abgerutscht war.