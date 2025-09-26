Beim KV-Abschluss der Metaller in Rekordzeit und unter der Inflationsrate hat sich die Gewerkschaft offensichtlich Warnungen aus der Industrie zu Herzen genommen. Ist die Lage in Ihrer Branche wirklich so ernst?

Vieles von dem, was wir bisher vereinbart hatten, konnten wir uns in Wirklichkeit nicht leisten. Wir leben über unsere Verhältnisse, haben den Markt komplett ignoriert, zu kurz gedacht, sind über die Jahre zu bequem geworden, das gilt es zu korrigieren. Wir müssen stattdessen davon ausgehen, wie viel wir uns leisten können und wie wir konkurrenzfähig bleiben, dann gibt es Wohlstand. Wenn wir uns hingegen selbst verteuern, sodass wir international nichts mehr verkaufen können, hat niemand etwas davon. Wenn wir denken uns stehe Inflationsausgleich zu, liegen wir falsch. Nur konkurrenzfähige Produkte bezahlen unsere Löhne.

Sie haben einen Lauf: Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen scheint auf Warnungen aus der Fahrzeugindustrie zu hören. Plötzlich scheint das Aus vom Verbrenner-Aus in der EU doch möglich?

Es scheint schon so zu sein, dass man langsam anerkennt, dass Politik die Ziele festlegen soll und nicht der Wirtschaft vorschreiben, wie man dorthin kommt – was wir übrigens seit langem sagen.

Tatsächlich leiden ja auch die Zulieferer unter der schwierigen Lage der Hersteller – und jetzt hat nach VW oder Mercedes auch Stellantis Produktionsstopps angekündigt. Ist da schon eine Talsohle erreicht?

Ob wir schon die Talsohle erreicht haben, ist nicht ganz die richtige Frage. Die Stückzahlen in der Fahrzeugproduktion lagen weltweit vor nicht allzu langer Zeit bei 95 Millionen Stück, jetzt sind wir bei 90 und wir rechnen, dass wir langfristig wieder auf 95 kommen. Es ist ein sehr flacher Markt. Das heißt, in Wirklichkeit sehen wir jetzt für die nächsten fünf Jahre eine Seitwärtsbewegung auf ähnlichem Niveau. Das ist managebar, aber kein Grund für Euphorie.