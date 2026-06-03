Voestalpine: Deutliches Gewinnplus

Der börsennotierte Stahlkonzern Voestalpine hat seine Ergebnisse im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) deutlich verbessert. Der Konzerngewinn stieg „trotz volatilem Umfeld“ um fast 138 Prozent auf 424 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab. Die seit 4. Juni 2025 geltenden US-Zölle in Höhe von 50 Prozent auf Stahl hätten das Ergebnis „in Höhe eines hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrages“ belastet. Der Umsatz sank von 15,7 auf 15,1 Milliarden Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg den Angaben zufolge „signifikant“ von 455 Millionen auf 724 Millionen Euro - ein Plus gegenüber dem Jahr davor von 59 Prozent. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wuchs das Ergebnis (EBITDA) von 1,3 auf 1,5 Milliarden Euro.