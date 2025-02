US-Zölle für Voestalpine-Chef „managebar"

„Durch die amerikanischen Zölle werden sich die Handelsströme sicher verschieben - das ist sehr frisch und wird sich in den nächsten Monaten sicher zeigen“, erwartet der CEO. „Wenn Zölle tatsächlich eingeführt werden, gibt es immer einen Umlenkungseffekt - in diesem Fall hat er (US-Präsident Donald Trump, Anm.) ja Zölle gegen die ganze Welt angekündigt, das heißt wir haben mit den Wettbewerbern ein 'Level Playing Field'“, also gleiche Wettbewerbsbedingungen.

Die USA brauchen Stahl aus dem Ausland. Derzeit würden 30 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr importiert. „Ein Stahlwerk zu bauen dauert mehrere Jahre - es wird also die dadurch entstehende Lücke nicht so schnell zu füllen sein“, so Eibensteiner. Die Maßnahme Trumps werde die Inflation treiben. „Die Stahlpreise in den USA könnten tatsächlich steigen.“ Eine Umlenkung der Stahllieferungen dürfte zu erwarten sein. China produziert 1 Milliarde Tonnen Stahl. „Es wird sicher so sein, dass sich die Handelsströme tatsächlich verändern werden.“

An die EU appellierte er, möglichst rasch in Verhandlungen mit den USA einzutreten. „Als weltweit tätiger Konzern sehen wir eine Eskalation der Handelskonflikte sehr kritisch - wir appellieren daher an die Europäische Union sofortige Gegenmaßnahmen zu setzen und Verhandlungen mit den USA aufzunehmen“, sagte Eibensteiner zur APA. „Wir hatten in Europa genügend Zeit, um uns auf das erwartete Szenario einzustellen und müssen mit einem Binnenmarkt von 450 Millionen Menschen entschieden dagegenhalten.“ Handelskonflikte seien „inflationstreibend und wachstumsdämpfend“ und führten sicher zu einer weiteren Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, betonte der CEO.