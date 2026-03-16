Österreichische Schienen für die Deutsche Bahn

Ein Teil der Aufträge entfällt auf Projekte der Deutschen Bahn. Allein 2026 sollen mehr als 23 Milliarden Euro in die Modernisierung der deutschen Bahninfrastruktur fließen.

Die Voestalpine liefert dafür unter anderem Premiumschienen und Weichenkomponenten. Eingesetzt werden sie etwa beim Umbau des Frankfurter Hauptbahnhofs sowie bei der Erneuerung wichtiger Hochleistungskorridore wie Hamburg–Berlin.

Bereits an der Sanierung der rund 70 Kilometer langen Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim, einer der meistbefahrenen Bahnstrecken Europas, war Voestalpine beteiligt. Neben Schienen aus dem steirischen Donawitz stammen auch zahlreiche Weichen aus dem Konzern.