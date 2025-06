BYD fährt auf die Voestalpine ab

Es könnte der Auftakt für eine chinesisch-europäische Partnerschaft werden, wie sie in den kommenden Jahren noch häufiger geschlossen werden. Der chinesische Elektro-Auto-Riese BYD wählt den Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine als Lieferanten für das neue BYD-Werk in Szeged in Ungarn. Zu Liefermengen und Laufzeiten gibt es keine Angaben, doch laut Voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner werde sein Unternehmen ab dem heurigen Herbst BYD mit Stahlblech beliefern. Begleitende Investitionen seien dafür nicht nötig, die Produkte rollen quasi ab Linz direkt zum Terminal in Ungarn. Die Produktion dort soll bis Ende 2025 starten.

Stella Li, Executive Vice President von BYD, erklärt, dass sie derzeit „mit einer ganzen Menge" österreichischer und europäischer Zulieferer verhandle. Für die heimische Branche ist das in Zeiten der schwächelnden deutschen Autoindustrie eine gute Nachricht. So darf sich die Voestalpine auch Hoffnungen machen, das in Errichtung befindliche neue BYD-Werk in der Türkei zu beliefern, wenn Qualitäten und Tempo in Szeged passen.

BYD wolle Autos in Europa für Europa produzieren und setze dabei auf lokale Zulieferer, so Li. „Wir verfolgen hier eine langfristige Vision mit dem Ziel, innerhalb der nächsten fünf Jahre von den Verbrauchern als europäischer Hersteller wahrgenommen zu werden“. Die Voestalpine sei als Zulieferer aufgrund der geografischen Nähe zum Werk in Ungarn, der hohen Qualität und des guten Rufs des österreichischen Stahls ausgewählt worden.