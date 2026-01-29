Voestalpine verkauft Tochter an US-Konzern

Der Stahlkonzern voestalpine trennt sich von seiner Tochterfirma Böhler Profil mit Sitz in Bruckbach in Niederösterreich. Der US-Konzern Kadant übernimmt das an der Ybbs gelegene Werk und die rund 150 dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, teilte voestalpine am Donnerstag nach Unterzeichnung des Kaufvertrags mit. Der Verkauf soll bis März abgeschlossen sein. Die Linzer haben damit die Portfoliobereinigung in der High Performance Metals Division abgeschlossen.

„Im Rahmen der Neuorganisation der High Performance Metals Division wurde sichtbar, dass die voestalpine BÖHLER Profil aufgrund ihrer Struktur, Vertriebskanäle und Prozesse nicht mehr länger ein strategisches Kerngeschäft des voestalpine-Konzerns darstellt. Kadant Inc. zeigte bereits mehrfach Interesse am Unternehmen. Für uns war es auch ein wichtiges Signal, dass der neue Eigentümer von der Expertise der Mitarbeiter:innen sowie von den Fertigungstechnologien und -kapazitäten beeindruckt ist“, erklärte voestalpine-Vorstandschef Herbert Eibensteiner.