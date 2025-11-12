Voestalpine streicht in der Steiermark 340 Arbeitsplätze

Angesichts anhaltender US-Zölle und hoher Energiepreise baut der Stahlkonzern voestalpine in der Steiermark Personal ab. Konkret streicht das Unternehmen an den Standorten Kindberg und Mürzzuschlag insgesamt 340 Jobs - 280 fixe Stellen und 60 Leiharbeitsplätze, wie Konzernchef Herbert Eibensteiner am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgab.

„Das bedeutet für die voestalpine Bleche in Mürzzuschlag, dass der Standort bestehenbleibt, aber wir konzentrieren und auf Spezialprodukte und können drei Viertel der Arbeitsplätze absichern“, so der CEO. „In Kindberg reduzieren wir ab Jänner den Betrieb von drei auf zwei Schichten.“ In den kommenden Wochen werde mit dem Betriebsrat an einem Sozialplan gearbeitet.

Bei der voestalpine Tubulars in Kindberg waren zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres 2024/25 (per Ende März) rund 1.070 Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten tätig. Dort werden nahtlose Stahlrohre für die Auto- bis hin zur Öl- und Gasindustrie produziert. Im voestalpine Böhler Bleche-Werk in Mürzzuschlag arbeiten rund 450 Menschen.