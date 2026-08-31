Voestalpine baut Bahntechnikwerk in Kanada

Der Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine baut seine Präsenz in Nordamerika mit einem neuen Werk für Bahntechnik in Kanada aus. In der Kleinstadt Thorold nahe den Niagarafällen soll in der Provinz Ontario eine weitere Produktionsstätte für Weichen- und Schienenkomponenten entstehen und dort 30 neue Arbeitsplätze schaffen, teilte das Unternehmen mit. Die Produktion soll schrittweise hochgefahren werden, der Vollbetrieb 2027 anlaufen.

Mit dieser Local-for-local-Strategie will der Konzern in dem strategisch wichtigen Markt vor Ort flexibler und wettbewerbsfähiger agieren können, heißt es in einem Investorenpapier. Parallel dazu habe der Konzern einen langfristigen Liefervertrag mit der größten kanadischen Güterbahngesellschaft Canadian National (CN) abgeschlossen. „Wir freuen uns, dass mit Canadian National ein bedeutender internationaler Bahnbetreiber erneut auf die Kompetenz der Voestalpine Railway Systems vertraut und wir unsere langjährige Partnerschaft weiter ausbauen können“, sagt Konzernchef Herbert Eibensteiner: „Mit der Produktionserweiterung können wir künftig noch mehr hochwertige, lokal produzierte Lösungen bereitstellen.“

Aktuell hält die Voestalpine 14 Standorte in den USA, Kanada und Mexiko, an denen sie Lösungen für Güter-, Industrie-, Nah-, Schwerlast-, Pendler- und Hochgeschwindigkeitsverkehr produziert. Voestalpine Railway Systems, Teil der Metal Engineering Division des Voestalpine-Konzerns, erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 mit 8.600 Mitarbeitenden an weltweit 70 Standorten einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro.