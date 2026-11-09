Voestalpine baut 150 Stellen in Kindberg ab

Das Ministerium wirft der voestalpine vor, die Rohre, die von der Öl- und Gasindustrie verwendet werden, unter dem fairen Wert verkauft zu haben. Die Untersuchung sei zwischen April 2025 und März 2026 gelaufen. Von den zusätzlichen 57,38 Prozent seien 47,21 Prozent als Ausgleich für zu niedrige Preise verhängt worden. 10,17 Prozent gelten als Ausgleich für staatliche Subventionen, was vor allem auf CO2-Gratiszertifikate der EU zurückzuführen sei.

Der Antidumping-Zoll sei so hoch ausgefallen, weil die US-Behörde nicht auf Werte der voestalpine zurückgegriffen habe, sondern Vergleichswerte eines Mitbewerbers herangezogen worden seien, teilt die voestalpine mit. „Diese Vorgehensweise ist aus Sicht der voestalpine sachlich nicht korrekt“, hieß es aus dem Konzern.

Die 57,38 Prozent sind laut Bericht vorläufig anzuwenden. Die endgültige Subventions-Entscheidung werde bis zum 12. Jänner 2027 und die endgültige Antidumping-Entscheidung bis zum 22. März 2027 erwartet, sofern es zu keinen Verschiebungen komme.