Ist das schon die Güterverkehrswende? Zumindest räumt Gartner strategisch einige Hürden aus dem Weg. Zuallererst bestellte er ohne Berührungsängste die Hälfte der Fahrzeuge beim erst 2022 gegründeten chinesischen Start-up Superpanther. Der Hersteller kennt sich gut aus mit dem europäischen Markt, Gründer Chao Liu war General Manager des deutschen Zulieferers Continental in China. Und man lukrierte dabei deutliche Preisnachlässe, immerhin will Liu bis 2030 16.000 Stück auf die europäischen Straßen bringen, Gartner als Referenzkunde könnte Türöffner sein.

Darüber hinaus wird das bestellte Modell eTopas600 bei Steyr Automotive in Oberösterreich zusammengebaut, beinahe ein rot-weiß-rotes Industrie-Comeback. Auch wenn der wirkliche Österreichanteil zu hinterfragen ist: Steyr Automotive setzt auf das sogenannte SKD-Verfahren, die vorgefertigten Baugruppen kommen aus China. Superpanther liefert wichtige Bauteile wie die EAchse mit zwei Elektromotoren (bis zu 692 kW Spitzenleistung), die Leistungselektronik und das Thermomanagement für die CATL-Batterie (621 kWh, Reichweite zwischen 560 und 600 Kilometern). Weitere Bauteile und Systeme stammen von internationalen Zulieferern wie ZF, Schaeffler, Aumovio, Infineon, Michelin, Continental, Goodyear und Castrol.

Für Steyr Automotive, bis 2021 eine Tochter der deutschen MAN, ist der Auftrag dennoch ein wichtiges Signal. Nach schwierigen Jahren, wechselnden Projekten und deutlichem Rückgang der Beschäftigtenzahl könnte der neue Eigentümer Siegfried Wolf seine Rolle als europäischer Auftragsfertiger doch unter Beweis stellen. Wolf schwört: „Unser gemeinsames Ziel ist klar: Starkes Engineering braucht eine starke Fertigung, jedes Fahrzeug, das dieses Werk verlässt, muss unsere vereinbarten Qualitätsstandards erfüllen, bevor es zum Kunden gelangt.“