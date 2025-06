Österreich: E-Autos boomen trotz gestiegener Kosten

Der Automarkt in der Europäischen Union hat im Mai den zweiten Monat in Folge zugelegt. Die Neuzulassungen seien im Jahresvergleich um 1,6 Prozent auf 926.582 Pkw gestiegen, teilte der europäische Herstellerverband ACEA am Mittwoch in Brüssel mit. Nach einem schwachen Start ins Jahr steht für die ersten fünf Monate noch ein Rückgang um 0,6 Prozent zu Buche. Getragen wurden die Zuwächse von Elektroautos und Hybridfahrzeugen, während sich reine Benziner und Dieselautos schlechter verkauften. Fahrzeuge des US-Elektroautopioniers Tesla waren dabei erneut deutlich weniger gefragt.

Und so sehen die Zahlen zu Österreich aus, wo mit 1. April die motorbezogene Versicherungssteuer für E-Autos eingeführt wurde: Bei den reinen E-Autos gab es im Mai im Jahresvergleich ein Plus von 57 Prozent auf 5.428 Fahrzeuge. Plug-in-Hybride legten um 96 Prozent auf 2.479 Pkw zu, bei den Hybrid-Elektro-Autos war es ein Zuwachs von 55 Prozent auf 6.865 Pkw.

Die Anzahl der Benziner stagnierte bei 6.808 Autos, bei Diesel hingegen wurde ein Minus von 30 Prozent auf 2.731 Fahrzeuge registriert. In Summe über alle Antriebe macht das ein Plus gegenüber dem Mai 2024 von 23 Prozent auf 24.311 Fahrzeuge bis zu einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen.