Mini-Boom: 999 E-Autos mehr im Jänner

Das Ende der E-Auto-Förderung war abzusehen und motivierte viele noch vor Ausschöpfung des Fördertopfs ein neues E-Auto zu kaufen. Dazu kommt die Ankündigung der blau-schwarzen Regierungsverhandler von Ende Jänner, die motorbezogene Versicherungssteuer für E-Autos einführen zu wollen. Beides schlägt sich nun in den Neuzulassungen nieder: Im Vergleich zu Jänner 2024 wurden um 999 E-Autos mehr neu zugelassen als im Jänner 2024 - ein Plus von 35,4 Prozent. Fast jeder fünfte neu zugelassene Pkw war damit ein reines E-Auto.

Generell haben die Neuzulassungen zu Jahresbeginn 2025 um 16,5 Prozent auf 20.448 Neuautos zugenommen. Von allen neu zum Verkehr zugelassenen Pkw erreichten rein elektrisch betriebene Fahrzeuge im Jänner einen Anteil von 18,7 Prozent, Benzin-Hybrid-Pkw von 27,7 und Diesel-Hybrid-Pkw von 6,8 Prozent. Über alle Antriebe hinweg betrachtet ist Österreich weiter fest in der Hand des VW-Konzerns. In Front liegt die Kernmarke VW mit 14,4 Prozent Marktanteil, gefolgt von den Töchtern Skoda und Audi. Auf Platz vier bei den Neuzulassungen im Jänner landete BMW. Am stärksten zugelegt hat Hyundai.