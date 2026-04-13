Die Folgen der Öl-Krise

Vom Studium Anfang der 1970er aus den USA zurückgekommen, begann Rudi Roth, Bruder des späteren Saubermacher-Gründers Hans Roth, neben dem Fußballspielen für den GAK einen Handel für Heizöl. 1979 zwangen ihn die Folgen der Iran-Revolution zur Diversifikation, er eröffnete Büros in Ungarn, in Kroatien und in Serbien, und Anfang der 1990er ging er nach Russland. Von dort organisierte er Rohöl-Lieferungen über die Druschba-Pipeline, die jetzt wieder in den Schlagzeilen ist, durch Ungarn nach Kroatien. Nachsatz: „So wurde ich um das Jahr 2000 herum der größte private Ölhändler Österreichs.“

In diesen Tagen fühlt sich der 77-Jährige nur zu oft an frühere Crashes erinnert. Als 1979 die erste Ölkrise – auch durch Ereignisse im Iran – in Österreich ankam, „hatte ich einige 100.000 Liter an Aufträgen draußen, und auf einmal hat unser Importeur in Wien gesagt: ‚Es gibt kein Öl mehr.‘ Das war für mich ein Schlüsselerlebnis.“

Daher hat er, wenn er auf den Krieg im Nahen Osten blickt, eine Art Déjà-vu: „Wenn die Straße von Hormus jetzt sechs Monate geschlossen ist, dann sind nicht nur wir betroffen, das ist dann eine große Bedrohung für die gesamte Weltwirtschaft mit globalen Folgen“, warnt er. Versorgungsengpässe würde es nicht nur bei Öl, sondern auch bei Chips oder Düngemittel geben.