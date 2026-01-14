Wie Saubermacher ein Müllimperium wurde

Zwar sind seitdem bereits 35 Jahre vergangen, Gründer Roth, der nicht weit von der slowenischen Grenze aufgewachsen ist, erzählt dennoch immer noch eindrücklich über seine Erlebnisse während des Jugoslawienkriegs. Roth war, bevor das Entsorgungsunternehmen groß wurde, als Baustoffexporteur in Slowenien tätig. „Schon vor meinem Saubermacher-Leben habe ich gesehen, dass der Raum in Österreich, um Geschäfte zu machen, einfach sehr begrenzt ist“, sagt der 79-jährige Aufsichtsratsvorsitzende heute dazu.

Diese Einschätzung bestätigt sich bis heute. „Vor zwölf Jahren hat Österreich noch zirka zwei Drittel zum Umsatz beigesteuert. Heute sind es noch rund 50 Prozent. Langfristig wird das Österreich-Geschäft ein Drittel des Umsatzes ausmachen. Das ist strategisch von uns gewollt“, klärt Mittermayr auf.

Die Saubermacher-Tätigkeiten am Balkan werden von Slowenien aus gesteuert. Mittlerweile steht Kroatien im Fokus. Über die Tochtergesellschaft 3KF hat Saubermacher kürzlich das Unternehmen Roto Trans Eko vollständig übernommen. Das Unternehmen mit Sitz in Zagreb gilt als kroatischer Marktführer bei der Sammlung und Verwertung von Lebensmittelabfällen und erwirtschaftet rund sechs Millionen Euro Umsatz pro Jahr.

In der Vergangenheit ist der Expansionsplan jedoch schon einmal gescheitert: Im Jahr 2011 erwies sich der Erwerb eines 60-Prozent-Anteils an der kroatischen Firma Eko-flor als Fehlentscheidung. Bereits ein Jahr später wurde die Beteiligung wieder rückabgewickelt. Abschreibungen von rund zehn Millionen Euro belasteten das Ergebnis damals und drückten es nahezu auf null. „Wir waren vielleicht zu früh in manchen Märkten und auch ein bisschen von dem Geist getrieben, dass wir diesen Ländern helfen können und wissen, wie es funktioniert. Wir haben nicht genug auf die regionalen Spezifika geachtet“, räumt CEO Mittermayr ein.

Expandieren will Saubermacher auch nach Bulgarien, Rumänien und Albanien. In jenen Ländern war der Entsorger in der Vergangenheit bereits aktiv und ist „aus unterschiedlichen Gründen rausgegangen“, so Mittermayr. Auch in die Ukraine soll nach dem Krieg expandiert werden. Und in Ungarn wolle man trotz der politischen Herausforderungen bleiben. Ungarn macht rund zehn Prozent des Umsatzes aus und liegt nach Tschechien und Slowenien an dritter Stelle der stärksten Auslandsmärkte. „Wenn ich in unserer Filiale in Kecskemét bin, spüre ich, dass ich zu Hause bin. Ich kann zwar kein Wort Ungarisch, aber die Menschen freuen sich. Sie sind alle im Saubermacher-Look und stolz, bei uns zu sein“, erzählt Roth.