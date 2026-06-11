SpaceX startet an der Börse

Tech-Milliardär Elon Musk bringt seine Weltraumfirma SpaceX in einer Mega-Aktienplatzierung an die Börse. Bereits zum festgelegten Ausgabepreis von 135 Dollar soll das Unternehmen zum erwarteten Börsendebüt am Freitag (ab 15.30 MESZ) 1,8 Billionen Dollar wert sein. Mit einem Erlös von rund 75 Milliarden Dollar wird es der bisher größte Börsengang.

von APA Teilen