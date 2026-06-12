Britische Wirtschaft schrumpft leicht im April

Im Unterschied zu anderen Volkswirtschaften wie Deutschland werden in Großbritannien auch monatliche Wachstumsdaten veröffentlicht. Sie zeigen, dass die Wirtschaftsleistung seit Februar an Fahrt verloren hat. Im ersten Quartal war die britische Wirtschaft noch um 0,6 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen. Die Industrieproduktion hat im April stagniert und damit nicht zum Wachstum beigetragen. Experten hatten hier ein kleines Plus von 0,1 Prozent erwartet.