Was Günther Helm jetzt plant

Der frühere Chef des Diskonters Hofer Günther Helm hat seine Karriere als Manager im Mittleren Osten beendet – vorerst zumindest. Er ging 2023 zum Handelsmulti Cenomi nach Saudi Arabien, um nicht einmal ein Jahr später nach Dubai zu wechseln, wo der Mischkonzern Majid Al Futtaim den heute 47-Jährigen zum CEO seiner Retail-Sparte ernannte. Diese erwirtschaftet um die sieben Milliarden US-Dollar Umsatz, in erster Linie als Franchisenehmer der für ihre riesigen Verbrauchermärkte bekannten französischen Carrefour-Gruppe in Middle East, Afrika und Asien.

Nun überraschte Helm die Branche mit seinem Ausstieg. Am 15. März feierte er Abschied in Dubai. Einen Tag später flog er nach Paris, um den Bossen von Carrefour die Beweggründe dafür auseinanderzusetzen. Die hätten auch, aber nicht nur mit der angespannten Situation am Golf zu tun, wie Helm dem trend, der ihn in Paris erreichte, erzählte. „Es macht schon was mit einem, wenn du in der ganzen Region in den Filialen unterwegs bist und gleichzeitig Raketen- und Drohnen-Angriffe stattfinden.“

Die fast noch größere Herausforderung sei das Homeschooling, das aktuell in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) praktiziert wird, meint Helm, der drei Kinder im Volksschulalter hat und mit der gesamten Familien in Dubai lebte. „Die Situation erinnert ein bisschen an die Corona-Zeit.“ Zumal sich auch sehr viele in den VAE Beschäftigte seit Wochen im Homeoffice befinden, wie etwa vom Kooperationspartner der OMV in Abu Dhabi, Borouge, zu hören ist.