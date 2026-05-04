ams Osram: Neues Profil für Premstätten

In Österreich sorgte der Verkauf an Infineon für Schlagzeilen, weil Gewerkschaften und Teile der Politik den Standort Premstätten gefährdet sahen. Dass dieser im Rahmen des European Chips Act mit mehr als 200 Millionen Euro gefördert wird, erhöhte die Brisanz. Seinen Besuch nutzte Kamper erneut, um derartige Sorgen zu zerstreuen: „Der Standort Premstätten steht nicht zur Debatte. Er hat eine wichtige Bedeutung im Produktions- und Innovationsverbund“, sagte er.

Doch bei aller Zuversicht: Die Zukunft des Werks hängt auch davon ab, wie erfolgreich die neuen Pläne für Premstätten aufgehen, wie reibungslos der Übergang der frei werdenden Produktionskapazitäten auf neue Kundengruppen und die Ausrichtung auf Zukunftsinnovationen gelingt.

Um die Auslastung nach dem Verkauf der Assets an Infineon sicherzustellen, wurde folgende Vorgehensweise für Österreich vereinbart, wie Kamper näher erläutert: „Infineon wird die im Rahmen des Verkaufs abgegeben Produkte weiterhin aus Premstätten beziehen. Die Verlagerung der Produktion in andere Fabriken erfolgt schrittweise und ist ein Prozess von vielen Jahren“, erklärt Kamper. Details zum Zeitplan will er nicht nennen.

Präzisierungen gab es von Seiten Infineons. „In einem Call wurde darauf hingewiesen, dass der Konzern bereits Kapazitäten in Asien aufbaut und Teile der Produktion aus Premstätten über die nächsten Jahre nach Kulim, Malaysien, verlagern will“, sagt Daniel Lion, Analyste der Erste Group. Die Herstellung von Kleinserien soll in Österreich verbleiben.

Mit anderen Worten: Ein Volumenrückgang in Premstätten passiert nicht über Nacht, aber muss über mehrere Jahre aktiv gemanagt werden. Hierfür will der CEO an zwei Hebeln ansetzen: ams Osram soll in Premstätten künftig als Auftragsfertiger agieren. Adressieren will man insbesondere kleinere und mittelgroße europäische Unternehmen, die kundenspezifische Chips für ihre Anwendungen, etwa in der Industrie und im Defense-Bereich, benötigen. „Diesen Kunden bieten wir mit unserer Fabrik in Premstätten eine kompetente, sichere und regionale Produktionslösung, was auf Grund der momentanen Weltlage durchaus willkommen ist", sagt Kamper.