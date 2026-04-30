Wie Fronius den Turnaround schaffte

Zudem hat sich die chinesische Konkurrenz in Europa festgesetzt. Sie ist Hauptprofiteur und Mitverursacher von PV-Boom und -Krise gleichzeitig und liefert mittlerweile 90 Prozent der PV-Module und über 50 Prozent der Wechselrichter. Der stärkste börsennotierte deutsche Mitbewerber, SMA, legte zuletzt ein weiter verschlechtertes Jahresergebnis für 2025 vor (minus 181,1 Millionen Euro, nach minus 117,7 Millionen 2024), just im Haushalts- und Gewerbebereich musste man Geräte verschrotten und über 40 Prozent Einbußen hinnehmen. Nun verlegt man sich mehr auf industrielle Großlösungen.

Die Europapolitik hat den hoch subventionierten Produkten aus Fernost bisher wenig entgegengesetzt, das Auslaufen der chinesischen Exportstützung seit Anfang April könnte zumindest am Modulmarkt Erleichterung bringen. Die europäischen Komponentenhersteller indes zählen auf die neue EU-Sicherheitsstrategie. Wechselrichter sind nämlich so etwas wie das Gehirn der PV-Technologie, die Schnittstelle zwischen Kraftwerken und Stromnetzen, können zentral gesteuert auch zu Sicherung der Netzstabilität eingesetzt werden – und sind damit gleichzeitig Einfallstor für Missbrauch.

Engelbrechtsmüller-Strauß: „Jeder Wechselrichter hängt im Stromnetz und ist mit dem Internet verbunden, bewusst herbeigeführte Fehlfunktionen können zum Blackout führen, und jeder kann sich ausmalen, was das bedeutet, wenn die großen Handelsblöcke der Welt einmal nicht ganz so friedfertig unterwegs sind wie gewünscht.“ Sie begrüsst, dass die eben neu beschlossenen EU Security Acts nicht vertrauenswürdige Hersteller, etwa aus China, zumindest von Förderungen am Markt ausschließt: „Wir Europäer müssen kritische Infrastruktur in eigenen Händen haben.“

Aber auch andere Rahmenbedingungen für einen noch stärkeren PV-Ausbau sind zwiespältig. Die Ertüchtigung und der Ausbau der Stromnetze für die stark schwankenden Ertragsspitzen stocken, weil teuer.

Die smarteren digitalen Lösungen in der Steuerung von Stromflüssen, von Angebot und Nachfrage, bei der Einbindung der lange vernachlässigten Speichertechnologien von Wasserstoff bis Wasserkraft, scheitern vielfach an Engpässen in den Datennetzen. Engelbrechtsmüller-Strauß: „Wir brauchen, damit die Energiewende funktioniert, mehr als nur die Stromnetze und den erneuerbaren Kraftwerksausbau. Man muss überlegen, wie die volatile Produktion von Wind und Sonne zusammenspielen soll, da haben wir noch einige Defizite.“

Auch neue Gesetze wie etwa das neue Strommarktgesetz ElWG sorgen derzeit mehr für Nervosität als Beruhigung. Netzanschlüsse, Einspeiseregeln, Förderlogiken oder die Stellung neuer Marktteilnehmer wurden nicht festgelegt, sondern laufenden Verordnungen der Regulierungsbehörde E-Control überlassen. Für ein Unternehmen wie Fronius, das von planbarem Volumen und Skalierung lebt, ist das mäßig befriedigend. Schon der Entwurf zur ersten Verordnung zur Etablierung von Batteriespeichern sorgt für Streit über die Förderbedingungen.