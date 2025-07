Flughafen-Wien-Chef Jäger: „Ich erwarte keinen Kollaps“

Julian Jäger :

Die Sicherheit am Flughafen Wien ist insgesamt sehr hoch. Wir haben das Geschehen am Standort immer genau im Blick und können im Einsatzfall sofort handeln, auch dank der exzellenten Zusammenarbeit mit der Polizei. Dieser blinde Passagier ist durch eine Sicherheitskontrolle gegangen. Hier hat also nie ein Sicherheitsrisiko bestanden. Wir haben dennoch die Maßnahmen verschärft und beschäftigen wesentlich mehr Personal bei der Bordkartenkontrolle. Auch technische Vorkehrungen haben wir getroffen: So wurde die Sensibilität bei den Zugangseinrichtungen erhöht, was aber auch zu mehr Fehlalarmen führt.