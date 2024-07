Traumreisen: Abheben in alle Himmelsrichtungen

Air China ermöglicht eine Reise in ein vielfältiges Land: Peking beeindruckt mit Sehenswürdigkeiten wie der „Verbotenen Stadt“ oder der Chinesischen Mauer. Viel zu entdecken gibt es auch in Taipeh, der Hauptstadt Taiwans: belebte Straßen des Nachtmarkts oder Tempel der Altstadt. Mit China Airlines und EVA Air geht es direkt nach Taipeh.

Abenteuer lassen sich dank einer Mischung aus Geschichte und Moderne in Delhi, der Hauptstadt Indiens, erleben. Air India fliegt dreimal wöchentlich nonstop nach Delhi. Afrika lockt mit atemberaubenden Landschaften und reichen Kulturen. So gibt es in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, viel zu erkunden: den Mercato-Markt sowie traditionelle Kultur. In sechs Stunden ist man mit Ethiopian Airlines in Addis.