Wie Plachutta, Figlmüller & Co. vom Tourismushoch profitieren

Ein Selbstläufer ist die Wiener Gastro nicht. Das zeigen mehrere kürzlich publik gewordene Insolvenzen bekannter Lokale, darunter der vegane Burger-Pionier „Swing Kitchen“ oder der hippe Bowl-Laden „Wiki Wiki Poke“. Die Marktdynamik ist aber – anders als in den Bundesländern – eine andere. Seit 2019 sind in Wien 300 neue Restaurants und Gasthäuser eröffnet worden. Über 3.100 Lokale gibt es laut Wiener Wirtschaftskammer damit in der Hauptstadt.

Trotz „dramatisch steigender Fixkosten“, wie „Kameel“-Chef Friese meint, und damit steigender Preise bleibt die Nachfrage stabil. Denn den „Kameel“-Gästen gehe es nicht nur darum, den Hunger zu stillen, sie zahlen auch gerne für das Erlebnis, das ein Besuch im „Schwarzen Kameel“ verspricht – eine Beobachtung, die wohl auch für andere Gourmettempel zutrifft. Zusätzliche Impulse im heurigen Jahr soll der Eurovision-Song-Contest bringen. Im Pop-up-Bereich passiert unglaublich viel, wie Tourismuschef Kettner beobachtet. Vom Megaevent, der Mitte Mai über die Bühne gehen wird, will die Gastroszene wenig überraschend so gut wie möglich profitieren. Laut einer Eco-Austria-Studie wird der ESC zu knapp 90.000 zusätzlichen Wien-Besucher:innen führen, die in Summe rund 21 Millionen Euro ausgeben werden.

Mit Freude erinnert sich „Mochi“-Co-Gründer Tobias Müller an den letzten ESC 2015 zurück. „Es war die Initialzündung für uns. Ständig war cooles, internationales Publikum in unseren zwei Lokalen in der Praterstraße.“ Der Sushi-, Maki- und Dan-Dan-Absatz boomte. Der ESC-Effekt sollte jedoch nicht überbewertet werden, warnt Tourismus-Chef Kettner. „Das ESC-Publikum ist ein Publikum, das man in der Stadt haben will. Es ist global, polyglott, fröhlich. Aber es ist wahrscheinlich nicht immer das, das sehr viel Geld ausgibt.“

Wien Tourismus setzt daher eher auf finanzstarke Besucher:innen. Das freut die Gastro und ist eine logische Entwicklung, denn Wien werde längst nicht mehr nur an seinen Postkartenmotiven gemessen. „Niemand fragt: ‚Ist Wien eh noch schön?‘ Das setzen alle voraus. Alle sagen: ‚Was gibt es Neues?‘“, so Kettner. Die Gastronomie sei dafür zur wichtigsten Projektionsfläche geworden.

Und die großen Gastro-Unternehmen wurden gleichsam zu den Taktgebern der Wiener Szene. Sie entwickeln neue Konzepte, greifen Trends auf und stoßen Veränderungen an. So zeigen etwa die Figlmüllers mit ihrem „Brioche & Brösel“, dass auch etablierte Häuser keine Berührungsängste mit der Pop-up-Szene haben. Und manchmal gehen die wirklich spürbaren Veränderungen direkt von den Wirten aus. „In Wien gab es eigentlich immer eine klassische Küchenpause am Nachmittag. Zwischen 15 und 18 Uhr hat man kaum irgendwo etwas zu essen bekommen. Das habe ich nie verstanden“, erinnert sich Müller. „Als wir vor 14 Jahren mit dem ‚Mochi‘ gestartet sind, war klar: Wir bieten alles durchgehend an.“ Eine Veränderung, die inzwischen schon viele Nachahmer gefunden hat – zumindest in der Inneren Stadt.

Die Wiener Gastroszene zeigt gleichzeitig aber auch, dass neue Impulse das Altbewährte nicht zwangsläufig ersetzen müssen. So plant der junge Plachutta, der die Wiedereröffnung des „Café Bräunerhof“ für seinen Vater und „Kameel“-Chef Friese federführend betreut, das Ambiente des Kaffeehauses kaum zu verändern: „Das ‚Café Bräunerhof‘ bleibt das ‚Café Bräunerhof‘.“ Das urige Ambiente spreche auch die Jugend an, „aber die Küche und die Technik kommen in den Zustand, den der Betrieb verdient“. Ein Konzept, das ganz seiner Lebenseinstellung entspricht. Denn so sehr er Traditionen wie auch den Opernball schätzt, so sehr ist Plachutta wichtig, sich nicht darauf auszuruhen und Neues zu wagen. Sein großes Ziel: das Tafelspitz-Imperium über die Landesgrenzen hinaus zu erweitern. Angebote gibt es jedenfalls bereits – von Dubai bis Tokio.