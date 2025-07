Die in München beheimatete Pizzakette L’Osteria hat zwei Jahre nach der Übernahme durch die Investmentfirma McWin und einer 60-Millionen-Euro-Finanzierung Anfang dieses Jahres endgültig den Wachstumsturbo ­gezündet: Bis 2030 will man zum „Champion in Casual Dining“ aufsteigen und mit 500 Restaurants in Europa vertreten sein. Neben einer Fortsetzung der Deutschland-Expansion sieht man vor allem in Frankreich, Großbritannien sowie neuen Märkten wie Spanien oder Skandinavien noch großes Potenzial.

Aber auch in Österreich, wo man 16 Filialen betreibt, will man weiterwachsen: „In Österreich sind wir aktuell in Verhandlung für einige neue Standorte. In den nächsten vier bis fünf Jahren sollen etwa zehn neue Restaurants eröffnet werden“, sagt eine L’Osteria-Sprecherin. Interessant seien dabei vor allem der Süden von Wien, Graz und Vorarlberg. Der Fokus liege auf geeigneten Lagen für sogenannte Freestander – dabei handle es sich um frei stehende Gebäude in der Peripherie von Städten, die von der Gruppe selbst gebaut werden.

Europaweit plant L’Osteria bis Ende des Jahres über 20 Eröffnungen – darunter das erste Restaurant auf Mallorca. In Österreich soll die Präsenz in Wien mit einem siebenten Lokal gestärkt werden. 2027 soll ein zweiter Standort in Salzburg folgen.

Österreich war der erste Auslandsmarkt für L’Osteria, der Markteintritt ­erfolgte 2011 in Linz. Das Restaurant in Salzburg, in der Nähe vom Mozart-Wohnhaus gelegen, gilt als eines der umsatzstärksten in ganz Europa. Betreiberin der österreichischen Franchisefilialen ist ­Maria Klara Heinritzi. Die 42-jährige Gastronomin ist laut deutschen Medien auch an den L’Osteria-Restaurants in Großbritannien beteiligt.

Direkter Mitbewerber in vielen Ländern ist die Italokette Vapiano, hinter der in Österreich nach der Insolvenz 2020 der Gastronomieunternehmer Josef Donhauser mit seiner DoN group (u.a. DoN, Subway, Fat Monk) steht. Der Wiener Vapiano-Standort in der Herrengasse wurde kürzlich nach ­einer umfangreichen Renovierung mit neuem Konzept wiedereröffnet. Ob das reicht, um L’Osteria die Stirn zu bieten, bleibt abzuwarten.