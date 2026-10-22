Coca-Cola System trägt 1,4 Milliarden Euro zur österreichischen Wirtschaft bei

Vor mehr als 97 Jahren produzierte Heinrich Ganahl aus Bludenz als erster heimischer Abfüll- und Vertriebspartner 24.000 Flaschen Coca-Cola für Österreich. Heute werden vier von fünf Getränken, die Coca-Cola in Österreich verkauft, im burgenländischen Edelstal abgefüllt. Jährlich werden hier rund 450 Millionen Liter Erfrischungsgetränke produziert, die über ein österreichweites Vertriebsnetz zu rund 67.000 Kund:innen in Lebensmittelhandel, Gastronomie und Hotellerie gelangen.

Die umfassende ökonomische Verankerung des Coca-Cola Systems - bestehend aus der Coca-Cola GmbH und dem Abfüll- und Vertriebspartner Coca-Cola HBC Österreich - entlang der gesamten nationalen Wertschöpfungskette wird durch die aktuelle Studie zum wirtschaftlichen Einfluss in Österreich verdeutlicht. „An unserem Produktionsstandort im Burgenland produzieren wir neben Coca-Cola und Römerquelle ein vielfältiges Getränkeportfolio für den österreichischen Markt sowie für zahlreiche internationale Exportmärkte. Das Coca-Cola System leistet damit direkt und indirekt einen Gesamtbeitrag von 1,4 Milliarden Euro zur österreichischen Wirtschaft. Das entspricht rund 0,26 % des österreichischen Bruttoinlandsprodukts“, erklärt Mirela Toljan Jakomin, General Manager von Coca-Cola HBC Österreich.

Jeder Arbeitsplatz im Coca-Cola System stützt rechnerisch 14 weitere Jobs

Bei Ein- und Verkauf kooperiert das Coca-Cola System intensiv mit der österreichischen Wirtschaft: So bezieht es beispielsweise Waren und Dienstleistungen von österreichischen Lieferant:innen im Wert von 155 Millionen Euro pro Jahr. Das direkte jährliche Steueraufkommen von 45 Millionen Euro bzw. 677 Millionen Euro entlang der Wertschöpfungskette macht das Coca-Cola System auch zu einem relevanten Steuerzahler in Österreich.

Die wirtschaftliche Wirkung auf den Arbeitsmarkt reicht weit über die eigenen 900 Arbeitsplätze innerhalb des Coca-Cola Systems hinaus, denn entlang der Wertschöpfungskette sind damit rund 12.500 weitere Arbeitsplätze verbunden.

Den Unterschied machen

Coca-Cola bringt seit Beginn auch die Menschen im Land zusammen, ist Gründungspartner der Special Olympics Bewegung und Initiator des Inclusion Run beim Vienna City Marathon. Coca-Cola Österreich hat außerdem gemeinsam mit Partnern den Get active Social Business Award – einer der bedeutendsten Wettbewerbe für soziale Innovation und Social Startups in Österreich – ins Leben gerufen.