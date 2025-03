Darüber hinaus stellt der Wissenschaftler indirekt das Paradigma des Ausbaus um jeden Preis grundsätzlich in Frage. Weil etwa in Zukunft auch Autos und Lkw im Personen- als auch im Gütertransport auf der Kurzstrecke elektrisch und somit viel ökologischer als früher unterwegs sein werden, falle mittelfristig trotz deren Energieeffizienz ein bisher wesentliches Klimaargument für die Bahn weg. Ähnliches bewirke das autonome Fahren: „Der allzu großzügige Ausbau der Schiene wird obsolet, wenn ich die Pendler viel flexibler mit autonomen, nicht schienengebundenen Fahrzeugen zu den Hauptstrecken bringen kann. Und das wird kommen, das ist nur eine Frage der Zeit und der Zulassung. Die Kosten dafür werden immer geringer.“

Die exzessive Konzentration auf die Verdichtung des Taktfahrplanes – ein dezidiertes Ziel des Zielnetz 2040 – müsse man hinterfragen, weil dadurch die Effizienz des Angebots leide. Einzelne geplante Neubaustrecken, wie etwa eine neue Innkreisbahn (NIB) versteht Kummer grundsätzlich nicht: „Die macht ohne Anbindung in Deutschland kaum Sinn und in Deutschland ist das Projekt auf der Prioritätenliste ganz, ganz weit unten. Manchmal denke ich, dass diese Stecke nur im Plan steht, damit sie herausgestrichen werden kann.“

Und auch beim Güterverkehr legt er sich mit den Bahnafficionados an. Um die Konkurrenz zum Lkw abfedern zu können, setzt etwa die Rail Cargo Austria massiv auf flexible Transporte in Einzelwaggons. Kummer: „Wir haben Studien darüber gemacht. Es rechnet sich nie, wenn man mit einer Lokomotive in irgendein Alpental hineinfährt, um einen oder zwei Waggons herauszuholen. Da ist es in vielen Fällen besser, gleich auf Elektro-Lkw umzustellen.“