A1-Mann Resel wechselt in die Schweiz

Mit 1. Februar 2027 wechselt der österreichische Telekom-Topmanager zum Schweizer Marktführer Swisscom und wird dort das Firmenkundengeschäft leiten, wie das Unternehmen bekannt gab. Resel tritt dort die Nachfolge von Urs Lehner an, der den Bereich ein Jahrzehnt geführt, und im August den Telekomanbieter verlassen hat. Interimistisch leitet Thomas Wettstein den Firmenkundenbereich.

Der 47-Jährige Tiroler ist seit 20 Jahren im Telekomgeschäft, nach leitenden Vertriebspositionen bei Tele2 und Nextiraone wechselte er in die Österreich-Geschäftsführung von Dimension Data. 2016 kam er als Leiter des Großkundengeschäfts zu A1 Österreich. Nach knapp zehn Jahren im Konzern wurde er vergangenen September zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bestellt.