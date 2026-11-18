Der WOLF Athos-Safe ist ein Statement sowohl in puncto Design als auch Technik und verleiht dem Schutz edler Uhren und Schmuckstücke ein neues Maß an Raffinesse.

Hinter seiner markanten, architektonischen Silhouette und der edlen, pflanzlichen Außenhülle verbirgt sich ein außergewöhnliches Sicherheitsniveau mit europäischen und amerikanischen Einbruchschutzzertifizierungen sowie Brandschutz. Erhältlich in elegantem Grün mit goldenen Details oder dezentem Schwarz mit Gunmetal-Akzenten, ist der Athos so konzipiert, dass er selbst die anspruchsvollsten Innenräume perfekt ergänzt.

Hinter seinem imposanten Äußeren verbirgt sich ein wunderschön durchdachter Schutzraum für wertvolle Sammlungen. Der Athos lässt sich mit vier bis zwanzig Uhrenaufziehern konfigurieren, die jeweils mit der innovativen „Turns Per Day“-Technologie von WOLF ausgestattet sind, und sorgt so dafür, dass Automatikuhren präzise aufgezogen und jederzeit tragebereit bleiben. Spezielle Schmuckschubladen, ausgekleidet mit dem exklusiven LusterLoc-Stoff von WOLF, bieten zusätzlichen Schutz für wertvolle Stücke.

Als überzeugende Verbindung von Sicherheit, Technologie und Design verwandelt Athos den traditionellen Tresor in ein außergewöhnliches Stück zeitgenössischen Luxus.