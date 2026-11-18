Wo Tradition, Innovation und außergewöhnliche Handwerkskunst aufeinandertreffen.
Seit fast zwei Jahrhunderten wird WOLF damit betraut, die Dinge zu schützen, die am wichtigsten sind. Die 1834 gegründete und mittlerweile in der fünften Generation familiengeführte britische Luxusmarke hat sich einen internationalen Ruf für Handwerkskunst, Innovation und ihr unerschütterliches Engagement für den Schutz der wertvollsten Besitztümer des Lebens erworben.
Auch heute noch definiert WOLF die Kunst der Uhren- und Schmuckpflege neu und verbindet dabei zeitloses Design mit wegweisender Technologie und einem zunehmend durchdachten Ansatz in Sachen Nachhaltigkeit. Von wunderschön gearbeiteten Uhrenaufziehern bis hin zu raffinierten Luxussafes – jede Kreation spiegelt eine einzigartige Philosophie wider: dass außergewöhnliche Sammlungen außergewöhnliche Pflege verdienen.
Athos – Ein neuer Maßstab in der Luxussicherheit
Der WOLF Athos-Safe ist ein Statement sowohl in puncto Design als auch Technik und verleiht dem Schutz edler Uhren und Schmuckstücke ein neues Maß an Raffinesse.
Hinter seiner markanten, architektonischen Silhouette und der edlen, pflanzlichen Außenhülle verbirgt sich ein außergewöhnliches Sicherheitsniveau mit europäischen und amerikanischen Einbruchschutzzertifizierungen sowie Brandschutz. Erhältlich in elegantem Grün mit goldenen Details oder dezentem Schwarz mit Gunmetal-Akzenten, ist der Athos so konzipiert, dass er selbst die anspruchsvollsten Innenräume perfekt ergänzt.
Hinter seinem imposanten Äußeren verbirgt sich ein wunderschön durchdachter Schutzraum für wertvolle Sammlungen. Der Athos lässt sich mit vier bis zwanzig Uhrenaufziehern konfigurieren, die jeweils mit der innovativen „Turns Per Day“-Technologie von WOLF ausgestattet sind, und sorgt so dafür, dass Automatikuhren präzise aufgezogen und jederzeit tragebereit bleiben. Spezielle Schmuckschubladen, ausgekleidet mit dem exklusiven LusterLoc-Stoff von WOLF, bieten zusätzlichen Schutz für wertvolle Stücke.
Als überzeugende Verbindung von Sicherheit, Technologie und Design verwandelt Athos den traditionellen Tresor in ein außergewöhnliches Stück zeitgenössischen Luxus.
British Racing – Eine Hommage an zeitloses Design
Inspiriert von der Eleganz und der sportlichen Tradition des britischen Motorsports fängt die WOLF British Racing-Kollektion den Geist des klassischen Designs ein, neu interpretiert für den Uhrensammler von heute.
Geprägt von ihrer unverwechselbaren Ästhetik, raffinierten Details und akribischer Handwerkskunst vereint die Kollektion anspruchsvolle Uhrenaufbewahrung mit der renommierten Aufzugstechnologie von WOLF.
Von einzelnen Uhrenaufziehern und eleganten Uhrenboxen bis hin zu beeindruckenden Mehrfach-Uhrenschränken bietet British Racing eine durchdachte Lösung für Sammlungen jeder Größe. Die größeren Schränke, die Platz für zwölf oder sechzehn Automatikuhren bieten, kombinieren programmierbare Aufzugstechnologie mit wunderschön gestalteten zusätzlichen Stauräumen für wertvolle Zeitmesser.
Im Mittelpunkt jedes WOLF-Uhrenbewegers steht Präzision. Durch die exakte Zählung der Umdrehungen pro Tag – anstatt die Drehungen lediglich zu schätzen – bietet WOLF ein sorgfältig kontrolliertes Aufziehverfahren, das speziell auf die Pflege von Automatikuhren ausgelegt ist.
„British Racing“ ist mehr als nur eine Kollektion von Uhrenzubehör. Sie ist eine Hommage an die beständige Verbindung zwischen Technik, Handwerkskunst und der Leidenschaft für das Sammeln.
Ihr Erbe schützen
Während sich die Welt des Uhrensammelns ständig weiterentwickelt, bleibt WOLF seinem Anspruch treu, Produkte zu schaffen, die ebenso durchdacht konstruiert wie wunderschön gestaltet sind. Eine verantwortungsbewusste Materialauswahl, technische Innovation und beständige Handwerkskunst stehen im Mittelpunkt dieser Philosophie und spiegeln das Engagement der Marke wider, nicht nur wertvolle Besitztümer, sondern auch die Ressourcen der Welt für zukünftige Generationen zu schützen.
Von der kompromisslosen Sicherheit von Athos bis zum zeitlosen Charakter von British Racing – WOLF würdigt weiterhin sein Erbe und blickt gleichzeitig zuversichtlich in die Zukunft.
WOLF – Wir schützen Ihr Vermächtnis.