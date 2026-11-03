Glashütte Original: Die Faszination des Analogen

Die Renaissance der Schallplatte, die anhaltende Faszination für mechanische Uhren und die Wertschätzung analoger Technik haben eines gemeinsam: Sie stehen für eine bewusste Auseinandersetzung mit Dingen, deren Funktion nicht hinter einem Bildschirm verschwindet. Während digitale Technologien immer mehr Abläufe vereinfachen, behaupten sich mechanische Objekte durch ihre sichtbare Konstruktion, ihre Materialität und ihre unmittelbare Bedienbarkeit.

An diesem Spannungsfeld setzt Glashütte Original mit seiner neuen 70s-Uhrenfamilie an. Die Modelle der Vintage Kollektion greifen gestalterische Elemente der 1970er-Jahre auf, ohne sich auf eine rein historische Interpretation zu beschränken. Im Mittelpunkt stehen eine eigenständige Gehäusearchitektur, drei von der Musik- und Technikkultur inspirierte Zifferblätter sowie ein mechanisches Manufakturwerk.