Kühle Eleganz trifft warmes Rot

Besonders raffiniert präsentiert sich Burgund als Dégradé. Vom helleren Zentrum bis zum tiefen, beinahe schwarzen Rand verändert sich die Farbintensität subtil und lässt das Zifferblatt je nach Lichteinfall immer wieder anders erscheinen. Diese technische und gestalterische Feinheit verleiht der Optik eine beinahe dreidimensionale Wirkung, ohne zusätzliche Dekoration zu benötigen. Gerade im Zusammenspiel mit einem reduzierten Zifferblatt zeigt sich, wie überzeugend Clean Chic und ausdrucksstarke Farbe miteinander harmonieren können. Und auch bei den Armbändern ist Weinrot gefragt. Als Lederband wirkt es kultiviert und klassisch, während strukturierte Oberflächen oder moderne Materialien dem Farbton eine urbanere Note geben.

Bordeaux erweist sich als bemerkenswert wandlungsfähiger Begleiter – traditionsbewusst genug für die klassische Uhr und selbstbewusst genug für eine neue Generation von Zeitmessern.