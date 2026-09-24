Glückliche Diamanten

1993 kreierte Caroline Scheufele, die heutige Co-Präsidentin und künstlerische Leiterin von Chopard, eine Armbanduhr, die durch die Kombination von Edelstahl und Diamanten als revolutionär galt und nicht unumstritten war. Die „Happy Sport“ ist gekommen, um zu bleiben, und verkörpert bis heute ein kompromissloses Selbstbewusstsein. Innerhalb der Uhrenszene wurde sie zum Sinnbild ungezwungener Eleganz.

Scheufele wollte eine Uhr kreieren, „die mich den ganzen Tag und in jeder Situation begleiten und sportlich, feminin und fröhlich sein sollte. Eine Uhr, die man genauso zur Jeans wie zum Abendkleid tragen kann.“ Nun greift Chopard dieses prägende Design mit der „Happy Sport The First“ wieder auf und lanciert Modelle in zwei Gehäusegrößen: 26 und 33 Millimeter.

Sanfte Proportionen, fließende Linien und ein sinnliches Tragegefühl definieren die Silhouette der Uhr. Zwischen zwei Saphirgläsern tanzen die unverkennbaren „Happy Diamonds“ und versprühen ungezwungene Lebenslust.