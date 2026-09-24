Glückliche Diamanten

Ein kostbares Symbol von Freiheit und ungezwungener Lebensfreude wird fünfzig.
Es gibt Momente, die alles verändern können. So geschehen 1976, als man sich bei Chopard von einem Naturschauspiel inspirieren ließ: Es war ein Wasserfall im Schwarzwald, dessen sprühende Wassertropfen im Sonnenlicht glitzerten.
Ebendort entstand die Idee, Diamanten tanzen zu lassen und zu diesem Zweck aus ihren traditionellen Fassungen zu befreien. Die Geburtsstunde der „Happy Diamonds“ war nicht nur der Beginn einer unglaublichen Erfolgsgeschichte, sie steht auch repräsentativ für den Freigeist und die Kreativität des Hauses Chopard – Charakteristika, welche das Schaffen des Familienunternehmens die letzten fünf Jahrzehnte lang auf allen Ebenen geprägt haben.
Relaunch.
Anlässlich des Jubiläums lanciert Chopard sieben Anhänger, die an neu designten Ketten mit rechteckigen Gliedern getragen werden. Die Ketten führen die Geometrie der Schmuckstücke fort und lassen sich spielerisch kombinieren. Je drei Anhänger stehen in den Größen 16,5 und 25,4 Millimeter zur Verfügung. Neu ist vor allem das größere Format mit 25,4 Millimetern Länge und noch mehr Raum und Bewegungsfreiheit für drei „Happy Diamonds“. Den Höhepunkt bietet ein Haute-Joaillerie-Anhänger im XL-Format, der sieben tanzenden Diamanten Platz bietet. Von Alltagstauglichkeit bis Red Carpet ist damit jeder Anspruch abgedeckt.
Kühne Ideen.
1993 kreierte Caroline Scheufele, die heutige Co-Präsidentin und künstlerische Leiterin von Chopard, eine Armbanduhr, die durch die Kombination von Edelstahl und Diamanten als revolutionär galt und nicht unumstritten war. Die „Happy Sport“ ist gekommen, um zu bleiben, und verkörpert bis heute ein kompromissloses Selbstbewusstsein. Innerhalb der Uhrenszene wurde sie zum Sinnbild ungezwungener Eleganz.
Scheufele wollte eine Uhr kreieren, „die mich den ganzen Tag und in jeder Situation begleiten und sportlich, feminin und fröhlich sein sollte. Eine Uhr, die man genauso zur Jeans wie zum Abendkleid tragen kann.“ Nun greift Chopard dieses prägende Design mit der „Happy Sport The First“ wieder auf und lanciert Modelle in zwei Gehäusegrößen: 26 und 33 Millimeter.
Sanfte Proportionen, fließende Linien und ein sinnliches Tragegefühl definieren die Silhouette der Uhr. Zwischen zwei Saphirgläsern tanzen die unverkennbaren „Happy Diamonds“ und versprühen ungezwungene Lebenslust.