„Es geht um Gastfreundschaft“

Julien Rossier :

Wir bei Bucherer haben darauf frühzeitig reagiert. Mit unserem „Masterworks“-Konzept gehen wir genau in diese Richtung. Wir arbeiten hier mit sehr kleinen Manufakturen, mit Herstellern, die sehr spezifisch sind, und da sehen wir eine tolle Entwicklung. Natürlich erfreuen sich die etablierten Marken nach wie vor großer Nachfrage, aber gerade bei Kunden, die schon etliche Zeitmesser besitzen, sehen wir steigendes Interesse, etwas „anderes“ zu kaufen, seien es Komplikationen wie Schleppzeigerchronograph, Ewiger Kalender oder Tourbillon, sei es eine andere, weniger bekannte Marke. Zudem gibt es Connaisseurs, für die etablierte Marken überhaupt nicht in Frage kommen. Sie suchen das Besondere, das in Österreich aber sehr schwer zu finden ist. Dank „Bucherer Masterworks“ dürfen wir mittlerweile auch diese anspruchsvolle Zielgruppe zu unseren Stammkunden zählen.