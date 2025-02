Auch Konzernchef Jensen Huang sieht in DeepSeek – nach der Vorstellung des effizienteren KI-Modells von DeepSeek vor einem knappen Monat brach der Kurs von Nvidia kurzfristig ein – keine Gefahr. Im Gegenteil. In einem Interview im TV-Sender CNBN meinte er, das Auftreten von DeepSeek sei „fantastisch“ für Nvidia gewesen. Denn die chinesischen Entwickler hätten eine neue Technik zum Erzeugen von KI-Antworten allgemein verfügbar gemacht. Und das treibe wiederum den Bedarf an Chips von Nvidia an, argumentierte Huang. Denn solche KI-Modelle brauchten zum Teil 100-mal mehr Rechenleistung als frühere Software.

Die Turbulenzen an den US-Märkten scheinen eher durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump ausgelöst worden zu sein. Die Unsicherheit schlägt sich gerade bei den hoch bewerteten Titeln der Nasdaq am stärksten nieder. Und das trifft wohl auch die erfolgsverwöhnten Nivdia-Aktionäre. Seit 2010 hat die Aktie um den gigantischen Wert von 27.000 Prozent zugelegt.