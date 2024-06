Die NVIDIA Corporation wurde 1993 von Jensen Huang, Chris Malachowsky und Curtis Priem gegründet. Huang ist bis heute Präsident und CEO des Unternehmens.

Die ursprüngliche Business-Idee war, Mikroprozessoren zu entwickeln, die Full-Motion-Video und Stereoton in PCs ermöglichen sollten. Davon hat sich das Unternehmen um Welten weiterentwickelt. Heute steht das Unternehmen mit seinen Chips und Prozessoren an der Spitze der IT-Branche und gilt besonders auch führend in der Entwicklung von Bauteilen zur Weiterentwicklung von KI-Anwendungen und Modellen.

Nvidia hat im Lauf seiner Unternehmensgeschichte zahlreiche Fertigungsstätten errichtet, sich dann aber nach und nach wieder von allen getrennt. Heute tritt das Unternehmen als Fabless Company ohne eigene Fabriken auf. Nvidia konzentriert sich auf die Entwicklung von Produkten, deren Vertrieb und das Marketing. Hergestellt werden die Chips und weiteren Bauteile von externen Partnern.

Eines der neuen Vorzeigeprodukte ist der Ende 2023 vorgestellte Superchips GH200 "Grace Hopper". Der Chip, der im Grunde kein herkömmlicher Computerchip, sondern ein Handtellergroßer Bauteil ist, der die CPU (Central Processing Unit) "Grace" mit dem Grafikprozessor (GPU) "Hopper" kombiniert, hat den technischen Daten zufolge eine Rechen-Geschwindigkeit von 8 Petaflops und eine Speicherkapazität von 1,2 Terabyte. Das bedeutet, dass der Chip in einer Sekunde unvorstellbare 8 Billiarden Berechnungen durchführen kann - womit der Chip rund 4000-mal so schnell ist wie ein aktuelles Hochleistungs-Smartphone der Top-Klasse und Computer, in denen er verbaut ist, zu den schnellsten der Welt macht. Was wiederum gerade gut genug ist, um etwa die massive Menge an Trainingsdaten, die für die Entwicklung einer neuen KI-Anwendung notwendig ist, zu bewältigen.

Und Nvidia hat noch weitere KI-Werkzeuge im Talon. Das Unternehmen hat im März seine neue Blackwell-Computerplattform vorgestellt, für die das Unternehmen zehn Milliarden Dollar in die Hand genommen hat. Blackwell soll, so CEO Jensen Huang „der Antrieb einer neuen industriellen Revolution“ durch KI werden. Das System ist beim Anlernen von künstlicher Intelligenz viermal leistungsstärker als die vorherige Generation von Nvidia.

Trotz der hohen Kosten für die neuen Supercomputer-Bauteile ist die Nachfrage so hoch, dass Nvidia sie nicht bedienen kann. Es gibt Wartezeiten von bis zu einem Jahr - weshalb viele KI-Entwickler dann doch wieder auf Produkte von Mitbewerbern ausweichen.

KI ist natürlich nicht das einzige Pferd, auf das Nvidia setzt. Als Big Tech Company gehört das Unternehmen mit seinen Produkten praktisch in allen Sparten der Computerindustrie, in denen hohe Rechenkapazitäten und Geschwindigkeiten erforderlich sind, zur Speerspitze der Top-Anbieter.