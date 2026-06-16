Pflege mit System: da sein, wenn man gebraucht wird

Nicht zuletzt ermöglicht die digitale Pflegekraftvermittlung auch den Gesundheitsinstitutionen mehr Flexibilität. Über die Onlineplattform kann das gesuchte Personal innerhalb kürzester Zeit gebucht werden. Bereits 50.000 Teilzeitpflegekräfte hat die CWG seit dem Start 2022 an Spitäler und Pflegeheime in ganz Österreich und in Teilen Deutschlands vermittelt. Dabei wird das komplette Personalmanagement, also die Anmeldung bei der Sozialversicherung, der Abschluss der Dienstverträge und die Lohnverrechnung, übernommen – eine komplexe Herausforderung bei unterschiedlichen Kollektivverträgen in den einzelnen Bundesländern. Die Spitäler bekommen durch die Nutzung der Leistungen der Unternehmen Dienstplan- und Ausfallsicherheit, das wirkt sich auch ökonomisch positiv aus. Schönfeldt: „Bei einem kurzfristigen Ausfall einer angestellten Pflegekraft müssen bei der Besetzung des vakanten Dienstes oft Überstunden bezahlt werden. Das ist bei einer Besetzung über unsere Unternehmen nicht der Fall. Unser Service hilft also Spitälern und Pflegeheimen auch, Kosten zu sparen.“

Seit dem Start vor drei Jahren hat der „Uber für Spitäler“ ein rasantes Wachstum hingelegt. Gestartet mit der Curawel GmbH in Österreich im Bereich Sitzwachen, wurde Anfang 2026 die CWG gegründet, um sämtliche Unternehmen strategisch unter einem gemeinsamen Dach zu bündeln. Anfang 2025 wurde die Pflegegruppe Personaldienstleistungen GmbH, ein führendes Unternehmen in der Vermittlung und der Überlassung von Pflege- und Gesundheitsfachkräften, übernommen. „Eine perfekte Synergie“, meint Schönfeldt, „die haben hervor-ragend ausgebildete Pflegekräfte – und wir haben die Software.“ Zu Jahresbeginn 2026 wurde auch die Austrify Medical GmbH Teil der CWG. Mit diesem Schritt konnte die CWG ihr Portfolio im Bereich qualifizierter Fachkräfteüberlassung, vor allem im stationären Akut- und Langzeitpflegebereich, erweitern.

Doch für den Unternehmer hat die Reise damit gerade erst begonnen. Mit der Gründung der Curawel DE GmbH wurde bereits der nächste strategische Schritt gesetzt und die Expansion nach Deutschland eingeleitet. Ziel ist die Präsenz im gesamten D-A-CH-Raum. Doch es gibt noch weitere. Denn die digitale Plattform Exapool kann nicht nur im Pflegekräftebereich zum Einsatz kommen. Der Algorithmus ist genauso in der Besetzung von Mitarbeitern im Tourismus oder im Eventbereich einsetzbar – überall, wo flexibles Personal benötigt wird. Da ist Schönfeldt ganz Europapatriot: „Es muss in der IT nicht immer alles aus den USA kommen. Wir haben auch in Europa das Potenzial, mit innovativen Köpfen etwas weiterzubringen und zum Besseren zu verändern.“