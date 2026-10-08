Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

In der Cover-Geschichte des neuen trend.PREMIUM lesen Sie darüber, wie KI die Arbeitswelt verändert. Anhand von fünf Thesen wird der Frage nachgegangen, ob KI tatsächlich zum Jobkiller wird, welche Folgen das für die Ausbildung sowie für das Recruiting hat und warum KI-Agenten das mittlere Management ersetzen werden.

Weniger süße Aussichten gibt es auch für den Zuckerkonzern Agrana. Dürre, unsichere Ernten und hohe Energie- bzw. Rohstoffkosten setzen Österreichs zweitgrößten Lebensmittelproduzenten unter Druck. CEO Stephan Büttner baut den Konzern deshalb radikal um: Weg von der starken Abhängigkeit von Zucker, Stärke und Frucht hin zu höherwertigen Rezepturen und maßgeschneiderten Lösungen für die Lebensmittelindustrie. Mit Zukäufen, einer neuen Konzernstruktur und möglichen Standortverlagerungen will sich Agrana fit für die Zukunft machen.

Außerdem lesen Sie in der neuen Ausgabe über jene, die große Vermögen im Hintergrund steuern: den Family Offices. Ihre Zahl wächst auch in Österreich, und mit ihr verändert sich die Art, wie vermögende Familien ihr Geld investieren. Statt vorwiegend auf Immobilien zu setzen, fließt immer mehr Kapital in Private Equity, Start-ups und direkte Unternehmensbeteiligungen. Der trend zeigt, wie Österreichs Family Offices arbeiten und worin sie investieren.

Zudem gibt die neueste Ausgabe Einblicke in eine Branche, die am Aktienmarkt eher im Schatten des KI-Booms und der Tech Bros stand: die Medizintechnik. Während die klassischen Hightech-Aktien teilweise sehr hoch bewertet sind, rücken Gesundheitsunternehmen nun wieder stärker in den Fokus der Anleger:innen. Besonders spannend sind die Unternehmen, die selbst von KI, digitaler Diagnostik und Automatisierung profitieren. Welche Medtech-Aktien nach den jüngsten Kursrückgängen wieder Potenzial bieten, erfahren Sie im neuen trend.PREMIUM.

Der neue trend.PREMIUM ist ab morgen, dem 9. Oktober 2026, erhältlich.