Bybit versteuert mit Blockpit

Seit letzten Sommer hat die Kryptobörse Bybit eine Niederlassung in Wien und gab am Dienstag eine strategische Partnerschaft mit dem Linzer Unternehmen Blockpit bekannnt, das sich auf die Versteuerung von Kryptoassets spezialisiert hat. Bybit-Nutzer:innen in 29 EU-Ländern können das Tool nun für ihre Steuererklärungen nutzen. „Bybit EU entwickelt sich als Plattform stetig weiter und die von uns integrierten und entwickelten Funktionen spiegeln die Bedürfnisse unser Nutzer wider. Das sind Investoren, die langfristig denken, ihr Portfolio ernst nehmen und sich eine Infrastruktur dafür wünschen“, sagt Georg Harer, Co-CEO bei Bybit EU. „Die Partnerschaft mit Blockpit ist Teil dieses Engagements.“

Mit der Partnerschaft bekommen die Investor:innen auf Bybit EU Zugang zu einem umfassenden Paket an Tools, das speziell für die Steuerberechnung auf dem europäischen Markt entwickelt wurde. Als Einführungsangebot gibt es 50 Prozent Rabatt auf den ersten Blockpit-Steuerbericht.