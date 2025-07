Guter Tag für das Bybit-Team: Wolkenverhangen der Himmel über Wien, dafür gab’s am 10. Juli ein Bitcoin-Allzeithoch. (v.l.) Dmitrij Uskov (COO Bybit EU), Ben Zhou (Co-Founder and CEO Bybit Global), Mazurka Zeng (CEO Bybit EU), Georg Harer (Head of Legal and Compliance Bybit EU)