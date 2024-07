Steuerstufen-Anpassung 2025: Die Änderungen im Detail

Mit dem Jahr 2023 wurde in Österreich die kalte Progression, eine schleichende Form der Steuererhöhung, abgeschafft. Nun hat die Bundesregierung sich auf die dafür erforderliche Anhebung der Steuerstufen und die weiteren Maßnahmen für das Jahr 2025 geeinigt. Die Steuerstufen werden jedes Jahr an die jeweilige Teuerung angepasst, damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Zuge der jährlichen Lohnerhöhungen nicht mehr in höhere Steuerstufen rutschen. Insgesamt macht die Entlastung kommendes Jahr knapp zwei Milliarden Euro aus, hob Finanzminister Magnus Brunnerhervor.