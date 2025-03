Jetzt in den Wachstumsmarkt Sanierung investieren

Um die ambitionierten Wachstumspläne umzusetzen, sind gezielte Investitionen erforderlich. Das Kapital fließt dabei in den Ausbau des Unternehmens, insbesondere in die Eröffnung neuer Standorte in Deutschland, um die Marktpräsenz weiter auszubauen. Gleichzeitig wird in die technologische Weiterentwicklung investiert, um Abläufe noch effizienter zu gestalten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Stärkung des Franchise-Systems, um regionale Partner gezielt zu fördern und das Netzwerk weiter auszubauen. Zudem wird die Optimierung der operativen Prozesse vorangetrieben, sodass Sanierungen schneller und kosteneffizienter durchgeführt werden können.

SOLUTO wächst bereits profitabel. Die aktuellen Investitionen sorgen für eine Beschleunigung der Expansion, um das Marktpotenzial optimal zu nutzen.