Rückblick „Let them Pitch“: Ein inspirierender Abend voller Investment-Impulse

Ein besonderes Highlight des Abends war das Publikumsvoting: Crowd Ukraine konnte die meisten Stimmen für sich gewinnen und damit den ersten Platz sichern. Als Preis erhielt das Unternehmen eine Platzierung im Wirtschaftsmagazin trend., das als Medienpartner das Event begleitete. Diese Kooperation unterstreicht die steigende Relevanz von Private-Market-Investments in der öffentlichen Wahrnehmung.

Der Abend des 22. September brachte drei höchst unterschiedliche, aber jeweils reizvolle Investmentabsichten auf die Bühne – von modularer Hotelinnovation über Wiederaufbauvision bis hin zur nachhaltigen Energieversorgung in Schwellenländern. Für die teilnehmenden Investor:innen war die Veranstaltung weit mehr als ein Showroom: Es war eine Plattform, direkt ins Gründer:innen-Know-how einzutauchen, offene Fragen zu diskutieren und sich wertvolle Einblicke in Strategie, Risiken und Chancen zu verschaffen.

