Let them Pitch! Jetzt eines von 10 exklusiven Tickets gewinnen

Lernen Sie Investitionsmöglichkeiten persönlich kennen. Am 16. März 2026 präsentieren Unternehmer:innen bei „Let Them Pitch!“ ihre aktuellen Wachstumspläne. Sie können unmittelbar Fragen stellen. Und das Beste: Sie entscheiden, welches Unternehmen den Publikumspreis gewinnt. Wer dabei sein möchte, hat jetzt die Chance, ein Ticket zu gewinnen. Einfach Gewinnspielformular ausfüllen und wir benachrichtigen Sie, wenn sie zu den 10 ersten gehören.
Das erwartet Sie
Let them Pitch! ist bewusst kompakt: Mehrere Teams präsentieren ihre Investment-Story live, anschließend können Fragen gestellt werden – ohne Schnickschnack, dafür mit Substanz. Danach geht’s direkt ins Networking mit Investor:innen, Gründer:innen und Branchen-Insidern, wo erste Gespräche oft zu Folgeterminen werden.
Daniel Horak (Co-Founder & CEO von CONDA) eröffnet das Event mit einem Kamingespräch. Danach folgt der offizielle Pitch-Teil, bei dem die Unternehmer:innen ihre Business Cases vor einem motivierten Publikum präsentieren. Im Anschluss laden wir Sie herzlich ein, den Abend bei Snacks und Drinks ausklingen zu lassen.
Es erwarten Sie interessante Diskussionen, spannende Unternehmensvorstellungen sowie wertvolle Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Investor:innen und Unternehmer:innen.
Eckdaten
18:00 Uhr: Einlass
18:30 Uhr: Begrüßung
18:35 Uhr: Kamingespräch
18:50 Uhr: Pitch Sessions und Success Story
20:00 Uhr: Networking, Snacks & Drinks
Ort: ERTSE Campus Wien, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich
Datum: 16.03.2016
Kamingespräch mit Toni Mörwald
Im Kamingespräch gibt der Starkoch spannende Einblicke in die Welt der Gastronomie und spricht darüber, was erfolgreiche Unternehmer:innen auszeichnet, welche Herausforderungen es zu meistern gilt und wie gezielte Finanzierungen unternehmerischen Erfolg beschleunigen können. Seit der Gründung im Jahr 1989 prägt Toni Mörwald mit seiner Vision „Essenszeit ist Lebenszeit“ die Mörwald Holding und bringt über 35 Jahre Erfahrung in der gehobenen Gastronomie und Hotellerie ein.
VELLO Bike: von der Idee zur echten Alternative
Valerie Wolff, Co-Founderin von VELLO BIKE, über Design, Community und Wachstum
In dieser Success Story erzählt Valerie Wolff, Co-Founderin von VELLO Bike, wie aus einer Vision für bessere urbane Mobilität ein mehrfach ausgezeichnetes Wiener Unternehmen wurde. VELLO entwickelt smarte, leichte E-Falträder und neue Cargobike-Lösungen – als überzeugende Alternative zum Auto in der Stadt. Sie spricht darüber, warum Design und Alltagstauglichkeit bei VELLO im Mittelpunkt stehen, wie die CONDA-Community dem Wachstum Rückenwind gegeben hat und weshalb profitables, nachhaltiges Wachstum kein Widerspruch ist.
