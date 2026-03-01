Let them Pitch! Jetzt eines von 10 exklusiven Tickets gewinnen

Let them Pitch! ist bewusst kompakt: Mehrere Teams präsentieren ihre Investment-Story live, anschließend können Fragen gestellt werden – ohne Schnickschnack, dafür mit Substanz. Danach geht’s direkt ins Networking mit Investor:innen, Gründer:innen und Branchen-Insidern, wo erste Gespräche oft zu Folgeterminen werden.

Daniel Horak (Co-Founder & CEO von CONDA) eröffnet das Event mit einem Kamingespräch. Danach folgt der offizielle Pitch-Teil, bei dem die Unternehmer:innen ihre Business Cases vor einem motivierten Publikum präsentieren. Im Anschluss laden wir Sie herzlich ein, den Abend bei Snacks und Drinks ausklingen zu lassen.

Es erwarten Sie interessante Diskussionen, spannende Unternehmensvorstellungen sowie wertvolle Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Investor:innen und Unternehmer:innen.