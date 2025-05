MYGYM: Die Trainingsrevolution – jetzt in einen stark wachsenden Fitnessmarkt investieren!

Muskeltraining ist die wirksamste Prävention gegen zahlreiche Volkskrankheiten – und die Nachfrage nach leistbarem, digital gemanagtem Fitnesstraining wächst rasant. MYGYM ist als Pionier in der Branche optimal positioniert: Mit einem flächendeckenden Netzwerk, einem hochprofitablen Geschäftsmodell und innovativer Technologie prägt MYGYM die Zukunft der Fitnessindustrie. Ab sofort können Anleger:innen über die Plattform CONDA Capital Market bereits ab 250 Euro in die MYGYM Erfolgsgeschichte investieren – mit einer Rendite von jährlichen 6,5 % (Geldzins) oder 9 % in Form von Fitness-Gutscheinen.