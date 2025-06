Direkt investieren – nah am Alltag, nah an der Rendite

Ein aktuelles Investment auf CONDA Capital Market stammt von der UKO Microshops AG. Das Salzburger Familienunternehmen betreibt mehr als 5.000 smarte Microshops – Verkaufsautomaten für Waren aller Art, die in Hotels, Hofläden, Apotheken oder Betrieben rund um die Uhr Produkte anbieten.

Die laufende Wandelanleihe verbindet planbare Zinsen mit einer Beteiligungschance:

5,75 % Geldzins oder 8 % Sachzins p. a. * bei fünf Jahren Laufzeit

Jährliche Wandlungsoption in Aktien zu 20 % Abschlag auf den Börsendurchschnitt

So profitieren Anleger:innen vom stabilen Cash-Flow eines Automatenbetreibers und behalten zugleich die Option, sich künftig am Unternehmenswert zu beteiligen. Studien erwarten, dass sich der europäische Smart-Vending-Markt bis 2032 nahezu verdoppelt. Mehr Informationen zur Anlagemöglichkeit in UKO finden Sie hier.

*Sachzins wählbar für Unternehmer:innen mit Gewerbe- bzw. Verkaufsberechtigung.