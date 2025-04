roomz: Expansion mit Substanz – investieren Sie in alpine Spitzenlage!

roomz: Vom Stadthotel zur Ganzjahresdestination – Jetzt vom Tourismusboom profitieren! Der österreichische Tourismus boomt – insbesondere Ganzjahresdestinationen wie Serfaus-Fiss-Ladis verzeichnen kontinuierlich steigende Nächtigungszahlen. roomz, eine erfolgreiche Hotelgruppe mit über 15 Jahren Erfahrung, nutzt dieses Potenzial gezielt und erweitert ihr Portfolio um ein neues Vorzeigeprojekt: den „Ritterhof – roomz on the rocks“ in Fiss. Über die Investment-Plattform CONDA Capital Market haben Anleger:innen ab sofort die Möglichkeit, sich bereits ab 250 Euro an diesem zukunftsträchtigen Projekt zu beteiligen – digital, unkompliziert und mit attraktiven jährlichen Renditechancen von bis zu 13 %.